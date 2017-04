Veranstaltungen und Freizeit am Wochenende in München

Der April macht bekanntlich was er will. Das Wetter im diesem Monat könnte also wieder einige Überraschungen bereit halten. So oder so haben wir für euch bei Regen und Sonne die schönsten Freizeit- und Veranstaltungstipps für dieses Wochenende zusammengestellt:



Golf in der BMW-Welt

08. bis 17. April, 18 Uhr, BMW-Welt

Ob Vollprofi oder blutiger Anfänger, in der BMW-Welt können ab dem 08. April alle ihr Geschick erproben und sich am Golfspielen versuchen. Von einem großen Rahmenprogramm bis zu zahlreichen Gewinnspielen vor Ort bietet sich Interessierten zehn Tage lang die Möglichkeit, den Schläger zu schwingen. Der Eintritt ist frei, mehr Infos gibt’s hier.

Am Olympiapark 1, 80809 München

Supreme Münchner Heimtiermesse

08./09. April, Mode-Textil-Center (MTC)

Tierfreunden bietet sich am Wochenende die Gelegenheit die Welt der Haustiere genauer zu erkunden. Auf den rund 5.000 Quadratmetern sind nicht nur Haustier-Besitzer willkommen – auch die, die es noch werden wollen, oder sich schlichtweg für die Welt der Geschöpfe interessieren, können am Wochenende das MTC besuchen. Wer dabei noch das ein oder andere Präsent für sein Haustier besorgen möchte, wird ebenfalls fündig. Zudem kommen Beratungsgespräche mit Tierärzten, Trainern, Züchtern und Expertenauf der Messe definitiv nicht zu kurz. Mehr unter: www.muenchner-heimtiermesse.de

Taunusstraße 45, 80807 München

Deutsches Museum

Täglich, 9-17 Uhr

Das Deutsche Museum ist das größte naturwissenschaftlich-technische Museum der Welt. Als solches bietet es Groß und Klein eine umgreifende Auswahl an Themengebieten zum selbst Erkunden. Wer sich für Luft, Wasser, Sterne und Erde interessiert, ist hier mehr als richtig. Preise und Infos gibt’s hier.

Museumsinsel 1, 80538 München

Luise Kinseher – Ruhe bewahren!

09. April, 20 Uhr, Münchner Lustspielhaus

Der Nockherberg ist vorbei, das Bier ist getrunken und die Bavaria hat ihre Rede bereits gehalten. Doch Luise Kinseher, die Frau im Kostüm der Bavaria, hat dieses Jahr sehr wohl noch was zu erzählen. In ihrem Programm „Ruhe bewahren“ sagt sie der Alltagshektik den Kampf an. Nur ihre Bühnenfiguren haben da wohl doch noch ein kleines Wörtchen mitzureden…

Occamstraße 8, 80802 München

Baden in München

Der Frühling ist da, die Freibäder müssen jedoch weiter auf ihren Einsatz im Sommer warten. Wer dennoch Lust auf ein wenig Erfrischung hat, findet in unserer Auswahl das passende Angebot.

