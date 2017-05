Veranstaltungen und Freizeit-Tipps für das Wochenende

Das Wochenende nähert sich so langsam – wer noch nicht genau weiß, was er unternehmen will, kann sich hier ein paar Tipps holen.

Es ist wieder Auer Dult



Am 29.05.17 eröffnete die erste Dult in diesem Jahr. Einzigartige Waren, gutes Essen und Fahrgeschäfte für die Kleinen warten schon in den rund 300 Marktständen am Mariahilfplatz.

Auch in letzten Jahr hat sich Christopher Griebel auf der Auer Dult umgesehen

Wann: 29.05 – 07.05.2017

Öffnungszeiten:

Verkaufsstände: 10:00 – 20:00 Uhr

Fahrgeschäfte: 10:30 – 20:00 Uhr

Glockenspiel – Vorführungen

Am Samstag den 6. Mai 2017 ist ein Carillonkonzert in der Mariahilfkirche mit 65 Glocken im Turm, im Rahmen der ,, Langen Nacht der Musik“ geplant.

Anreise zur Auer Dult

Öffentliche Verkehrsmittel:

Straßenbahn 17 vom Karlsplatz

Bus 52 vom Sendlinger Tor

Bus 62 vom Ostbahnhof und Viktualienmarkt

Lange Nacht der Musik

Zum 18. Mal findet diesen Samstag am 06.05.2017 die Lange Nacht der Musik in München statt. Circa 400 Konzerte finden an 100 Spielorten statt. Es wird eine sehr umfangreiches Programm geboten mit nahezu allen Genres.

Die Auführungen können ganz einfach mit Shuttle-Bussen der MVG erreicht werden. Diese fahren ab Odeonsplatz im 10-Minuten-Takt in 4 Routen zu den Spielstätten. Das Ticket für die Lange Nacht der Musik gilt nicht nur für die Konzerte, sondern auch als Fahrkarte für die Shuttle-Busse.

Uhrzeit: von 20:00 – 03:00 Uhr

Tag der offenen Tür der Stadt München

Unter dem Motto: ,,Einfach mal reinschauen!“ zeigt die Stadt München am Samstag, den 06.05.17 von 10:00 – 16:00 Uhr Ihre Stadtverwaltung. Es finden viele Events, Führungen und Mitmach-Aktionen vor allem im Neuen Rathaus am Marienplatz statt. Es ist auch Zeit für Gespräche mit den Vertretern der Stadt. Oberbürgermeister Dieter Reiter ist von 10-12 Uhr in seinem Büro (Zi. 293) aufzufinden. Er führt die Besucher alle Viertel Stunde durch die Amtsräume und ist offen für Diskusionen.

Was viele Fußballfans erfreuen wird ist, dass man sogar zwichen 10 – 14 Uhr einen Blick vom Rathausbalkon werfen kann.

Auch für Jüngere ist vorgesorgt – so findet zwischen 11 und 19 Uhr das Kinderrätzel ,,Schlafmützen und Traumtänzer“ in der Rathausgalerie statt. Währenddessen können sich die Erwachsenen die Ausstellung ,,Schlaf der Vernunft“ dort ansehen.

Jedes Referat der Stadt München wird vorgestellt und sorgt für einen eigenen Programmpunkt wie zum Beispiel das Referat für Bildung und Sport, das mehrere Parcours für groß und klein aufbaut.

Wings for Life World Run

Sich sportlich betätigen und dann noch was gutes tun? Das kann man diesen Sonntag bei dem globalen Lauf-Event ,, Wings for Life Worl Run“ tun. Dieser Benefizlauf für Rückenmarkforschung findet nun schon zum dritten Mal in München statt und lädt auch dieses Mal wieder fleißige Läufer ein.

Das besondere daran ist, dass es keine Ziellinie gibt, sondern ein Auto, das sogenate ,,Catcher-Car“, 30 Minuten nach dem Startschuss losfährt und wen es einholt, der ist ausgeschieden.

Im letzten Jahr wurden 1.255.000 km von allen Teilnehmer in 33 Länder zurückgelegt und Spenden in Höhe von 6.6 Millionen Euro gesammelt.

Wann: 07.05.2017 ab 13:00 Uhr

Wo: Olympiapark

