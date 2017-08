Zwar spielt das Wetter am Wochenende nicht ganz mit, aber langweilig muss einem trotzdem nicht werden. Das sind die Veranstaltungs-Tipps fürs Wochenende in München.

Munich Unplugged

In der ganzen Innenstadt bieten die Wirte am Samstag und Sonntag auf ihren Freischankflächen Platz, um den Klängen der akustischen Musik zu lauschen. 48 Bands werden beim größten Straßenmusik-Festival der Münchner Innenstadtwirte zu hören sein.

Wann? Samstag/Sonntag, 02./03. September 2017, 15 bis 21 Uhr

Wo? Innenstadt München

Münchner Ringparade

Am Sonntag wird der Mittlere Ring wieder für einen Tag lang zur Fahrradstrecke. 12 Kilometer können die Radler und Radlerinnen durch die ganze Stadt bis zum Olympiapark fahren. Mehr dazu auch hier.

Wann? Sonntag, 03. September 2017, 13 Uhr

Wo? An der Wiese am Neuhofener Berg Süd

© Radlhauptstadt München - Foto: Andreas Schebesta

Ois Giasing! Stadtteilfest

In ganz Obergiesing gibt es am Samstag ein buntes Programm. Auf mehreren kleinen und großen Bühnen wird für Jung und Alt ein buntes Programm angeboten.

Wann? Samstag, 02. September 2017, 11 Uhr

Wo? In Obergiesing

Genussmarkt Steiermark

Auf kulinarische Kostproben, Volksmusik und lebendiges Brauchtum können sich Besucher am Rindermarkt vom 31. August bis zum 3. September freuen. Beim „Genussmarkt Steiermark“ sind über 20 Gastgeber aus der ganzen Steiermark vor Ort.

Isarinselfest

Zwischen Ludwigs- und Maximiliansbrücke wird vom 01. bis zum 03. September wieder Unterhaltung pur geboten. Mehrere Bühnen laden zum Verweilen und Zuhören ein. Außerdem wird ein abwechslungsreiches Kinderprogramm zu sehen sein.

Öko-Erlebnistage

Vom 02. September bis zum 03. Oktober finden in ganz Bayern im Rahmen der Öko-Erlebnistage rund 270 Veranstaltungen statt, die Jung und Alt dazu einladen, die ökologische Landwirtschaft und Bio-Produkte kennenzulernen. Auf www.oekoerlebnistage.de finden Sie alle Veranstaltungen.

Play Me, I’m Yours

Im Rahmen der Aktion „Play Me, I’m Yours“ sind frei bespielbare Klaviere in München aufgestellt. Kreative Köpfe durften ihre Gestaltungsvorschläge einbringen, die inzwischen von einer Jury ausgewählt wurden. Und wer kann und will und vor allem ein Klavier entdeckt, darf auch darauf spielen. Vom 31. August bis zum 17. September ist dies möglich.

FNY-Festival

Vom 01. bis zum 10. September gibt es im neuen Werksviertel in der Atelierstraße in Berg am Laim Elektronik auf die Ohren. Aus mehr als 273 bunt beleuchteten Wassertanks, sogenannten kubik und 400 Kubikmetern Sand, entsteht eine pulsierende „Stadt aus Licht“.