Veranstaltungs-Tipps fürs Wochenende in München

Kinderfasching im Löwenbräukeller, den 50. Geburtstag des Olympia-Eissportzentrums feiern oder am Winterlauf durch den Olympiapark teilnehmen? Auch dieses Wochenende ist wieder einiges geboten in der Landeshauptstadt.

Braukunst Live!

Freitag, den 10. Februar von 16 bis 23 Uhr im MVG Museum

Internationale Biere probieren? Braukunst Live! macht es möglich. Über 100 Aussteller aus 15 Ländern präsentieren ihre besonderen Biere. Mehr Informationen finden Sie hier.

Weisse Feste

Freitag, den 10. Februar ab 20 Uhr in der Max-Emanuel-Brauerei

Wer nicht ganz in weiss erscheint, wird wieder heimgeschickt. Bis zum 28.02. gibt es 13 Feste in den Gebäuden der Brauerei. Schwarzlicht sorgt in allen Räumen für eine tolle Atmosphäre. Einzige Ausnahme ist der Faschingsdienstag, da kommen die Gäste dann nur in schwarz auf die Party. Mehr Informationen finden Sie hier.

Ball der Nationen 2017

Samstag, den 11. Februar ab 19.30 Uhr im Deutschen Theater

Hier können Sie nicht nur weltklasse Tänzer beobachten, sondern auch selbst das Tanzbein schwingen. Mehr dazu gibt es hier.

50 Jahre Eisstadion im Olympiapark

Sonntag, den 12. Februar von 10 bis 22 Uhr im Olympia-Eissportzentrum

Jeder Münchner kennt es: Das Olympia-Eisstadion. Und dieses Jahr feiert das Stadion sein 50-jähriges Jubiläum. Die Verantwortlichen haben eine große Party mit Mitmach-Aktionen, Showtraining und Spaß organisiert – vorbeischauen lohnt sich! Weitere Informationen gibt es hier.

Winterlauf

Sonntag, den 12. Februar ab 10.30 Uhr im Olympiapark

Noch ein letztes Mal findet der Lauf diesen Winter statt. Alle Lauf-Begeisterten sind eingeladen, an drei unterschiedlich langen Strecken teilzunehmen: 10, 15 und 20 Kilometer. Mehr dazu hier.

Kinderball der Damischen Ritter

Sonntag, den 12. Februar ab 12 Uhr im Löwenbräukeller

Ritter, Indianer, Cowboys, Prinzessinnen und viele mehr, dürfen sich auf die jährliche Faschings-Party im Löwenbräukeller freuen. Die Damischen Ritter freuen sich schon auf alle Faschings-Begeisterten. Mehr Informationen gibt es hier.

Skifahren am Wochenende

Wen es eher in die Berge zieht, der kann sich hier mit unseren Webcams vorab einen Überblick verschaffen.