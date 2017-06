Veranstaltungs- und Freizeittipps für das Wochenende

Schon bald steht wieder das Wochenende vor der Tür. Wenn ihr was schönes unternehmen wollt, dann seid ihr hier genau richtig. Wir haben einige Tipps zu Veranstaltungen am Wochenende zusammengestellt. Auch für die kleinen ist was dabei, was sie in den Pfingstferien machen können.

Theatron-Pfingstfestival

Kommendes Wochenende finden auf der Seebühne im Olympiapark, von Samstag bis Montag (03.06-05.06) kostenlose Open-Air Konzerte statt.

Täglich spielen internationale, sowie regionale Bands von 16:00 bis 22:00 Uhr auf der Bühne Es soll ein kunterbuntes, weltoffenes Event werden. Deswegen sind auch fast alle Genres vertreten. Von unbekannten Klängen von Alternative / Indie bis zu Elektro, HipHop, Punk und Pop ist alles geboten.

Highlights – hier einige Bands und Sänger aus München:

Mullein, Newcomerband, Sänger Stephan Müller sind mit seiner unverkennbaren Stimme zu Indiesound

Ebow, eine Münchner Rapperin, ,,alternativer HipHop mit orientalischen Einflüssen

Weitere Bands sind: Die Sauna, Matthew Mathilda, Murena Murena, Acid Arab, Lydmor.

Viehhof-Open-Air-Kino

Gemütlich abends im Freien mit Freunden einen Film schauen , nebenbei noch etwas gutes aus dem Biergarten essen und sich Bands anhören. Das ist ab diesem Donnerstag (01.06) auf dem Gelände des alten Viehhofes wieder möglich.

Bei gutem Wetter werden dort Komödien, Dramen und Thriller gezeigt. Der gemütliche Nachtbiergarten hat täglich geöffnet und bietet allerlei leckere Gerichte an. Es ist aber auch erlaubt sein eigenes Essen mit zu bringen und den Bands zu lauschen, die am Wochenende dort spielen.

Weitere Informationen finden sie unter http://www.muenchen.de/veranstaltungen/event/20466.html.

Musikalisches Weinfest

Auch im Westpark findet dieses Wochenende was spannendes statt. Auf der Seebühne findet von Freitag bis einschließlich Montag ein Weinfest statt, das musikalisch begleitet wird. Es gibt leckeres Essen und natürlich gute Weine aus der Pfalz.

Freitag, 2.6.2017: Ritmo Jackson – Salsa Orquestra

Samstag, 3.6.2017: Big Band Markt Schwabens Finest – Swing, Latin, Funk & Rock; Austria Project Pur – Akustik Austro-Pop

Sonntag, 4.6.2017: Doc’s Rhythm and Blues Connection – Rhythm and Blues; oh girl! – Charming Singer/Songwriter Acoustic Pop; Undercover Lover – Hits vom 50er Jahre Rock bis heute

Montag, 5.6.2017: Rejetnicks – Feinster 60er Jahre Garagendancebeat; Buck Roger & The Sidetrackers – Swing, Folk & Rock ’n‘ Roll

Kinderprogramm in den Pfingstferien

Actionsport in den Pfingstferien

Kinder und Jugendliche können in den Pfingstferien unter professioneller Anleitung die verschiedensten Sportarten machen. Das Referat für Bildung und Sport bietet ein rießiges Angebot an.

Neu dieses Jahr:

Skateboard-, Parkour-, Kletter- und Breakdance-Kurse

Professionelle Trainer leiten an und geben Hilfestellung, damit die Kinder und Jugendliche eine Vielzahl von Actionsport ausprobieren können.

Mehr Informationen zu Anmeldung finden sie hier: www.sport-muenchen.de

Kinder-Kultur-Sommer-Festival 2017

Vom 01.06 bis zum 05.06 findet auf dem Gelände der alten Messe auf der Theresienhöhe ein Kultur-Festival von Kindern für Kinder statt. Das ganze Fest sich ausschließlich um unsere Kleinen.

Mehr als 500 Kinder sind an dem Festival beteiligt und stellen ihre eigene Projekte vor und regen zum Mitmachen und Mitgestalten an.

Es werden außerdem auf der Bühne der alten Kongresshalle Bands spielen und es werden Workshops und Aktivitäten in den Bereichen Wissenschaft und Technik, Kunst und Fotografie, Stadt/Geschichte/Politik, Digitale Medien und Film, Umwelt und Nachhaltigkeit, Literatur, Architektur, Spiel und Sport, Musik und Tanz angeboten.

Das Fest ist für Kinder von 5 bis 15 Jahren, sowie für die ganze Familie.

fb