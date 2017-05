Veranstaltungs- und Freizeittipps fürs Wochenende

München bietet mit Olympiastadion & Co jede Menge Möglichkeiten für Touristen.

Sie brauchen Tipps für das nächste Wochenende? Dann sind sie hier genau richtig! Wir haben ein paar Veranstaltungen und Inspirationen für Sie zusammengestellt.

Kino am Olympiasee

Ab diesen Mittwoch startet wieder die Kinosession am Olympiasee. Sie haben wieder die Möglichkeit in einem wunderschönen Ambiente entspannt die neuen Blockbuster zu schauen. Die Filmvorführungen finden bei jedem Wetter statt.

Hier einige Highlights aus dem Programm:

Mi. 25.05: La La Land

Fr. 27.05: Fast and Furios 8

Sa. 28.05: Wilkommen bei den Hartmanns

So. 29.05: Manchester by the Sea OmU

Täglich ist der Einlass um 19:00 Uhr. Karten kann man Online oder an der Abendkasse kaufen, obwohl es sich anbietet diese Online zu bestellen um lange Wartezeiten zu verhindern. Das Open-Air-Kino findet auf der Freifläche der Olympia-Schwimmhalle statt. Der Eingang befindet sich direkt beim Olympiaturm.

Die Sitzplätze sind in drei Kategorien unterteilt:

Love-Seats (Doppelliegestühle zum Kuscheln) Normale Liegestühle (Parkett und Rang) Unbestühlte Bereiche an den Seiten (fürs Picknik-Kino)

Der Hauptfilm beginnt um 21:15 Uhr.

Davor kann man noch gemütlich mit Freunden an den Ständen, Bars oder im Biergarten etwas trinken und essen.

Weitere Informationen unter http://www.muenchen.de/veranstaltungen/event/3131.html

StuStaCulum München

Rund 100 Veranstaltungen – da wird vom HipHop bis Metal-Konzert alles geboten. Ein bunt gemischtes Program aus Konzerten, Karbarettauftritten bis hin zum Tanzworkshop ist alles dabei. Aus der Studentenstadt Freimann wird im Zeitaum vom 25.05. bis 28.05.2017 eine Kulturoase entstehen. Auf insgesamt vier Bühnen treten Comedians, Schauspieler und Musiker auf.

Hier einige Highlights, was sie erwarten könnte – der Eintritt ist übrigens frei

Mi. 24.05 um 20 Uhr: Auftakt am mit Musikkabarettist Michi Dietmayr

Fr. 26.05 ab 21 Uhr: Einstimmung aufs Festival-Wochenende mit der Funkband Fat Cat im Atrium

Sa. 27.05 ab 21:30 Uhr: Chiemgauer Band Mundwerk Crew mit Reaggae-Rhytmen am Samstag im Festzelt

Am Samstag findet auch eine Ehrung von Nachwuchskabarettisten und Kleinkünstlerin statt, wobei ,,Die Goldene Weißwurst“ in der Scholl Halle verliehen wird.

Das Kulturfest geht am Mittwoch (24.05.) um 18 Uhr los. Am Freitag kann man bereits um 10 Uhr schon die Veranstaltung besuchen und am Samstag um 11 Uhr.

Adresse: Studentenstadt Freimann, Christoph-Probst-Str. 10, 80805 München

Truderinger Festwoche

Auch in Trudering ist es wieder soweit: Das alljährliche Volksfest startet diese Woche und geht bis zum 28. Mai 2017. Alle Feierlustigen sind herzlich zu zünftiger Musik, bayrischen Spezialitäten und Volksfeststimmung auf dem Festplatz in Trudering eingeladen!

Für Stimmung und Shows sorgen zahlreiche Bands und Musikvereine, sowie Bühnenkabarettisten. Um das Programm besser zu genießen, isst man am besten ein halbes Hendl und dazu ein Bier. Anschließend kann man draußen auf dem Festplatz eine Runde drehen und sich an dem ein oder anderen Marktstand und Fahrgeschäft vergnügen.

Ein besonderes Highlight ist auch der Besuch von Angela Merkel, sowie von Ministerpräsident Horst Seehofer am 23.05.2017. Sie kommen um 18 Uhr zu einer Sonderveranstaltung.

Am Freitag (26.05) findet wieder das Feuerwerk bei Einbruch der Dunkelheit statt.

fb