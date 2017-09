Veranstaltungstipps am Wochenende in München

Von Kulturnacht bis zum Corso Leopold – Auch an diesem Wochenende gibt es in München wieder viel zu erleben. Hier unsere Veranstaltungstipps:

STREETLIFE & CORSO LEOPOLD

© Die Leopold - und Ludwigstraße verwandeln sich wieder in Münchens größte Flaniermeile

Wer vom Streetlife Festival im Mai 2017 begeistert war, sollte auf keinen Fall die zweite Auflage unter dem Motto „Raumwunder“ an diesem Wochenende verpassen. In der Ludwig- und Leopoldstraße werden unterschiedliche Musikrichtungen sowie actionsreiche Performances und ein abwechslungsreiches Kulturangebot präsentiert. Weitere Infos hier.

KULT (UR) SHOPPING-NACHT „NACHTSCHWÄRMER“

Am Freitag steigt die Kult (ur) Shopping-Nacht bereits zum elften Mal. Geschäfte und Biergärten der Münchner Innenstadt sind bis Mitternacht geöffnet. Ab 18 Uhr erwartet euch ein künstlerisches Programm aus Musik, Akrobatik, Show, Kunst und Sonderaktionen sowohl in den teilnehmenden Geschäften als auch auf den Bühnen. Weitere Infos hier.

KINO AM OLYMPIASEE

Wer diesen Sommer noch nicht dazu kam einen Film im Freien am Olympiasee zu sehen, hat jetzt die Chance, denn das Open Air Kino am Olympiasee verlängert sein Programm. Aktuelle Blockbuster, Arthouse Filme und fesselnde 3D-Hits werden am Freitag ausgestrahlt. Weitere Infos hier.

MIDNIGHTBAZAR IN DER REITHALLE

© Foto des Nachtflohmarkts München

Der Nachtflohmarkt dient nicht nur zum Verkaufen und Kaufen sondern auch um ausgelassen zu feiern, zu essen und zu trinken. DJ’s und Livebands begleiten das Geschehen und auf dem Streetfoodmarkt können sich hungrige Besucher an frisch zubereiteten Leckereien erfreuen. Egal ob jung oder alt der Flohmarkt hat von 17 Uhr bis 24 Uhr für jedermann etwas zu bieten. Weitere Infos hier.

TAG DES OFFENEN DENKMALS

Das Motto lautet Macht und Pracht und besichtigen könnt ihr historische Bauten, die normalerweise nicht zugänglich sind. Dieser Sonntag eignet sich perfekt dafür, Architektur und Geschichte der Stadt zu entdecken. Wie zum Beispiel die Bavaria, die Ruhmeshalle und das Wiesenviertel. Weitere Infos hier.

OPEN ART

Wie jedes Jahr werden auch dieses Wochenende Fotos, Skulpturen, Gemälde, Zeichnungen, Videos, Installationen und weitere Werke in rund 65 Galerien präsentiert. Kunstliebhaber haben die Möglichkeit ihr Wissen über die Tendenzen der zeitgenössischen Kunst zu erweitern und mit anderen zu teilen. Weitere Infos hier.

TAG DES OFFENEN WEINS

Von 12 Uhr bis 18 Uhr können Weinliebhaber diesen Samstag in Weinbars und Weinfachhandlungen deutsche Weine verkosten. In den Stadtteilen Neuhausen, Schwabing und im Glockenbachviertel öffnen Weinbars und Weinfachhandlungen ihre Türen für alle Besucher. Weitere Infos hier.

KLAMOTTENRAUSCH MÄDELSFLOHMARKT

Diesen Samstag findet für alle modebegeisterten Mädels in den historischen Hallen des MVG Museums in Obergiesing ein Mädelsflohmarkt statt. Nachdem ihr reichlich verkauft und gekauft habt, könnt ihr den Abend mit euren Freundinnen in der Klamottenrauschbar mit einem Drink ausklingen lassen. Kleiner Tipp für die interessierten Männer: Ihr werdet nur in Begleitung einer Frau reingelassen. Weitere Infos hier.

MUNICH SUMMER CLOSING IM WESTPARK

Gemeinsam könnt ihr am Sonntag im Westpark im Biergarten des Wirtshauses am Rosengarten vom Sommer Abschied nehmen und den Herbst herzlich willkommen heißen. Star DJ’s sorgen für die besten Beats und die Jungs von Offenbach, De Hofnar, Mahmut Orhan (ein DJ der in Istanbul bekannt wurde) und noch weitere bekannte Künstler könnt ihr antreffen. Weitere Infos hier.