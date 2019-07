Veranstaltungstipps für das kommende Wochenende

Am Samstag, den 06.07., wird zwischen der Müller- und Blumenstraße mit dem Angertorstraßenfest die Pride Week eingeläutet. Mit Infotischen, Biergarten, Tanz und Musik feiert die lesbische Szene in München ab 15 bis 23 Uhr den Sommer. Alle Gäste sind eingeladen zu der Open-Air-Party in der Angertorstraße, die durch DJ`s mit lauter Musik befeuert wird. Der Biergarten sorgt währenddessen für das leibliche Wohl.