Veranstaltungstipps für das kommende Wochenende

Am Samstag, den 20. Oktober, beginnt die Auer Kirchweih-Dult. Am Wochenende kann man also bei hoffentlich schönem Wetter über den Mariahilfplatz schlendern und die Antiquitäten, Geschirr- und Haushaltswaren begutachten, die Schausteller besuchen oder eine Brotzeit genießen.