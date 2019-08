Veranstaltungstipps für das kommende Wochenende

Für die 10. Münchner Radlnacht werden am 10. August viele der bekanntesten Straßen in München nur für Radfahrer reserviert! Bei Einbruch der Dämmerung gegen 20.30 Uhr wird der Startschuss für die 17,5 Kilometer lange Rundfahrt gegeben. Wer schon früher da ist, kann ab 17 Uhr das bunte Rahmenprogramm am Königsplatz auskosten. An der Veranstaltung kann man ohne zuvorige Anmeldung und ohne Kosten teilnehmen. Weitere Infos hier.