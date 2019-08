Veranstaltungstipps für das kommende Wochenende

Von Beachvolleyball bis hin zum Fitness im Sand: Am letzten Augustwochenende können Besucher der Paulaner Beach Days im Olympiapark ihre Urlaubsgefühle noch einmal hochsteigen lassen. Mehrere offene Turniere wie der Quattro Mixed Cup runden das Programm ab. Der Strand ist am Freitag von 14.30 Uhr bis 20 Uhr und am Samstag/Sonntag von 9.30 Uhr bis 20 Uhr geöffnet.