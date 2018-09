Veranstaltungstipps für das kommende Wochenende in München

Kommt vorbei und nehmt Platz an der längsten Tafel im Münchner Umland, vielleicht sogar der Welt. Die lange Tafel zieht sich über 600 Meter durch die Münchner Straße in Dachau. Leckeres Essen und ein vielfältiges Kulturprogramm, bestehend aus Showeinlagen und Musik auf drei Bühnen, locken die Besucher an. Mit dieser Veranstaltung wollen die Geschäftsleute Dachaus den Kunden für ihre Treue danken und etwas zurückgeben. Ein besonderes Highlight in Zeiten von allgegenwärtiger Onlinekommunikation: Mitglieder der Facebook-Gruppe "Dachauer Ratsch" können sich an einem extra dafür eingerichteten Stand persönlich kennen lernen, ganz ohne Handy oder Computer. Gelacht, gespeist, kennen gelernt und genossen wird am Samstag ab 11 Uhr.