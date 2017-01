Veranstaltungstipps für das kommende Wochenende in München

Skifahren, Rodeln, Schwimmen oder doch lieber Inspiration auf den Münchner Messe-Veranstaltungen suchen? Und es ist noch viel mehr in und um München geboten. Wir haben ein paar Tipps für ihre Wochenend-Planung.

BAU 2017

Noch bis Samstag, den 21. Januar, Messe München

Wohnen, leben und genießen – dazu präsentieren wieder zahlreiche Aussteller ihre Ideen auf der Welt-Messe für Architektur, Materialien und Systeme. Unter anderem die Einbruchssicherheit, Digitalisierung und Vernetzung stehen im Vordergrund. Mehr dazu finden Sie hier.

YogaWorld

Von Freitag, den 20.01. um 15 Uhr, bis Sonntag, den 22.01. im Postpalast

Hier ist sowohl für Einsteiger, als auch für Profis einiges geboten. Vorträge und Workshops zeigen Übungen zum Entspannen und Abschalten des Alltages. Hier finden Sie weitere Informationen.

Lange Nacht der Achitektur

Freitag, den 20.01. von 19 Uhr bis 24 Uhr, Diverse Orte

München hat eine außergewöhnliche Architekturlandschaft. Wer die Stadt besser kennenlernen möchte, ist hier genau richtig. Über 70 Häuser öffnen ihre Pforten für die Interessenten. Weitere Infos hier.

Jobmesse München

Samstag, den 21.01. von 10 bis 17 Uhr, MOC Veranstaltungscenter

Über 110 Aussteller zeigen hier die Angebote für einen Arbeits- oder Ausbildungsplatz auf. Kommen Sie direkt mit den Firmen ins Gespräch oder informieren Sie sich über Weiterbildungen. Hier ist nicht nur für Berufseinsteiger einiges geboten. Mehr finden Sie hier.

Midnightbazar

Samstag, den 21.01. von 17 bis 24 Uhr, Praterinsel

Nicht nur Verkaufen und Kaufen ist hier angesagt. Auch zum Feiern und Tanzen ist der Midnightbazar wunderbar geeignet. Livebands und DJs sorgen für eine angenehme musikalische Untermalung. Weitere Informationen gibt es hier.

Münchner Freiwilligenmesse

Sonntag, 22.01. von 10 bis 17 Uhr, Gasteig

Verbände und Initiativen für Ehrenamt und Freiwilligen-Dienste stellen hier ihre Angebote vor. Wenn Sie sich für eine ehrenamtliche Arbeit interessieren und sich engagieren wollen, sind Sie hier an der richtigen Adresse. Mehr dazu finden Sie hier.

Rodeln in München

© Unsere Redakteurin testet für uns das Rodeln im Luitpoldpark

Die besten Rodelhügel in der Landeshauptstadt finden Sie hier im Überblick.

Schwimmbäder

Wem es draußen zu ungemütlich und kalt ist, der hat immer noch eine tolle Auswahl an Hallenbädern in München. Hier finden Sie unsere Tipps der Schwimmbäder in München.

Skifahren am Wochenende

Wen es eher in die Berge zieht, der kann sich hier mit unseren Webcams vorab einen Überblick verschaffen.