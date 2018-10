Veranstaltungstipps für das kommende Wochenende in München

Für Latin Fans gibt es am Samstag (27.10.) die Möglichkeit im Do Brasil City in Halloween Stimmung zu kommen. Unter dem Motto "La Noche de las Brujas" (spanisch: Die Nacht der Hexen) tanzen alle Altersgruppen in Halloween-Kostümen zu lateinamerikanischer Musik. Wer verkleidet kommt, erhält bis 1 Uhr freien Eintritt.