Veranstaltungstipps für das kommende Wochenende in München

In der Cocktailtram wird diesen Samstag alles in Schwarzlicht getaucht und mit verschiedenen Neonfarben für das richtige Partyfeeling gesorgt. Gespielt werden sowohl ältere als auch neue Hits. Die Tram startet um 20 Uhr an der Haltestelle am Ostbahnhof und fährt bis 24 Uhr zur Zielhaltestelle Haidenauplatz.