Veranstaltungstipps für das kommende Wochenende in München

Wer gerne Handgemachtes verschenkt, wird auf diesem Markt sicher fündig. Mehr als 25 Kunsthandwerker bieten ihre selbstgemachten Waren in der Carolinenkirche in Obermenzing an. Für die kleinen Besucher gibt es einen Gesichtsmaler. Außerdem stiftet jeder Aussteller einen Preis für eine Tombola, dessen Erlöse einer Wohltätigkeitsorganisation zugute kommen. Am Samstag ab 10 Uhr geht es los.