Veranstaltungstipps für das kommende Wochenende in München

Auch dieses Wochenende tanzen die Schäffler wieder: Bis zum Faschingsdienstag, also dem 5. März tanzen die Schäffler in München und Umgebung. Am Samstag tanzen die Schäffler um 12:00 Uhr am Marienplatz und am Sonntag um 15:30 Uhr im Wirtshaus am Bavariaeck im Westend. Hier erfahrt Ihr alles über die Schäffler und Ihren Brauch.