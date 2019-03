Veranstaltungstipps für das Wochenende

Der aktuelle deutsche Eishockey-Meister der EHC Red Bull München und der Vizemeister Eisbären Berlin treffen gleich in der ersten Playoffrunde aufeinander. Spiel drei der „Best of Seven“-Serie wird am Sonntag, 17. März, um 17 Uhr, in der Olympiaeishalle, ausgetragen.

Weitere Informationen: www.redbullmuenchen.de