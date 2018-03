Zum Beginn der Osterferien wird einiges geboten in München. Ob Wein-Liebhaber, Hobby-Astronom, oder Musik-Begeisterter – in unsere Tipps fürs Wochenende ist für jeden etwas dabei. Und auch wer schon in Osterstimmung ist, der wird bei uns fündig! Unsere Veranstaltungstipps für das Wochenende vom 23.03.-25.03.2018:

„Wahnsinn“ – Ausstellung im Rahmen des Faust-Festivals

Am Mittwoch hat im Museum of Urban and Contemporary Art die Ausstellung „Wahnsinn“ der Streetart-Künstler Herakut geöffnet. Im Rahmen des Faust-Festivals hat das internationale Künstlerduo die Tragödie des Klassikromans Faust von Johann Wolfgang von Goethe an die Wand gebracht. Hier erwartet die Besucher eine beeindruckende Umsetzung von Goethes Faust und die Möglichkeit auf Selbstreflexion. Wahnsinn ist nicht nur der Name der Ausstellung, sondern auch die Entstehungszeit der Kunstwerke. Innerhalb von nur 5 Tagen hat Herakut die Trägodie von Goethe künstlerisch umgesetzt. Die kunstvoll umgesetzte Trägodie des Faustromans kann noch bis zum 1. Juni im MUCA besucht werden.

Astronomietag in München

Am Samstag, 24.03., findet der bundesweite Astronomietag statt. Unter dem Motto „Das geheime Leben der Sterne“ veranstalten das Deutsche Museum und die Bayerische Volkssternwarte spannende Sonder-Führungen.

Im Deutschen Museum können Besucher laufend Vorträgen lauschen, oder selbst entdecken: bei klarem Himmel gibt es die Möglichkeit, die Sonne durch spezielle Teleskope in den Sternwarten zu beobachten. Mehr dazu hier.

Die Volkssternwarte bietet einen Tag der offenen Tür an, der bis Mitternacht geht. Planetariumsvorstellungen, ein Basar, und Teleskopbeobachtungen stehen ab 14 Uhr für Hobby-Astronauten auf dem Programm. Mehr dazu hier.

© Foto: Deutsches Museum

Starkbierfest

Noch bis Ostern wird in den Münchner Brauereien traditionell Starkbier ausgeschenkt, dazu gibt’s Live-Musik und Stimmung wie im Wiesn-Zelt! Das wohl bekannteste Starkbierfest findet jeden Tag im Paulaner am Nockherberg statt. Doch auch im Löwenbräukeller (Fr und Sa), Augustinerkeller (Do-Sa) und der Forschungsbrauerei Perlach (Fr und Sa) wird am Wochenende gefeiert.

Wein München 2018

Das ganze Wochenende haben Weinfans die Möglichkeit die neuen Weinkreationen aus Deutschland, Italien und Frankreich zu verkosten. Auf der Praterinsel präsentieren Winzer und Weingüter ihre edlen Tropfen und informieren Besucher über die neuesten Trends und Entwicklungen der Wein-Szene. Über 900 verschiedene Weine können an den Ständen probiert werden. Dazu gibt es natürlich auch Feinkost, wie erlesene Olivenöle oder Balsamico. Im Eintrittspreis von 13 Euro sind aller Verkostungen enthalten.

BMW Jazz Award 2018

„Jazz moves“: insgesamt sechs Sonntagsmatineen finden im Rahmen des BMW Jazz Awards 2018 im Doppelkegel der BMW-Welt statt. Internationale Ensembles präsentieren Stücke und kämpfen am 9.6.2018 im Finale um den mit 15.000 Euro dotierten Jazz Award. Am 25.03. gibt das Ensemble „Andi Kissenbeck’s Club Boogaloo“ ihren Jazz zum Besten. Der Eintritt zu den Jazzmatineen ist kostenlos, der Beginn ist um 11 Uhr.

Ostermarkt Rund ums Ei in München-Trudering 2018

Wer dieses Wochenende schon Oster-Feeling erleben will, der wird hier glücklich. Bemalte, bestickte und gravierte Eier, Osterschmuck, Glaskunst und weitere Kunstwerke – im Kulturzentrum München-Trudering finden Oster-Fans viele Ideen für ein gelungenes Fest. Bei „Rund ums Ei“ am Sonntag, den 25.03., präsentieren auch dieses Jahr wieder zahlreiche Aussteller ihre liebevollen Kreationen.