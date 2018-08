Veranstaltungstipps für das Wochenende in München

Aufgrund des schlechten Wetters am vergangenen Wochenende wurde das Sommerfest des Café Gans am Wasser auf diesen Freitag verschoben. Das Programm hat sich deshalb natürlich nicht geändert. Im Westpark könnt ihr einen tollen Tag am Wasser verbringen. Um 10 Uhr morgens geht es bereits sportlich mit einer Yoga-Einheit los. Kinder werden ab 15 Uhr beim kostenlosen gemeinsamen Basteln betreut. Das Highlight ist die Livemusik am Abend, bei der coole Beats die Atmosphäre am Wasser untermalen. Der Eintritt ist kostenlos, die Veranstalter bitten lediglich darum, keine eigenen Speisen und Getränke mitzubringen. Das ist auch gar nicht nötig, da den ganzen Tag der Grill läuft und eine große Getränkevielfalt angeboten wird.