Veranstaltungstipps für das Wochenende in München

Am Sonntag ist es wieder soweit: Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences vergibt den berühmtesten Goldjungen der Welt: Den Oscar. Momentan laufen im Kino einige Filme, die große Chancen auf einen oder mehrere Awards haben. Ein ganz großer Favorit für den besten männlichen Hauptdarsteller ist Viggo Mortensen. Er spielt die Hauptrolle in "Green Book - Eine besondere Freundschaft“. Der Film läuft aktuell in den Münchner Kinos, genauso wie "The Favourite – Intrigen und Irrsinn". Das Historiendrama mit Emma Stone in der Hauptrolle ist in zehn Kategorien nominiert und könnte der Gewinner des Abends werden.