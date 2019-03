Veranstaltungstipps für das Wochenende in München

Jedes Jahr findet in München das internationale Kurzfilmfest "Bunter Hund" in München statt. Im Werkstattkino laufen 36 ausgesuchte Werke aus aller Welt, der beste gewinnt am Ende des Festivals den mit 500 Euro dotierte Publikumspreis "Hasso". Bei jeder Vorführung werden im Publikum Stimmzettel verteilt, die am Ende den Sieger ermitteln. Organisiert wird der „Bunte Hund“ privat von einer Gruppe Filmbegeisterter.

Do, 07. bis So, 10.03.

Werkstattkino

Tickets: an der Abendkasse