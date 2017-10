Veranstaltungstipps für dieses Wochenende

Das Wochenende steht vor der Tür und ihr habt noch keine Pläne? Wir haben euch auch dieses Wochenende die besten Veranstaltungen in München herausgesucht.

Auer Dult

Am Samstag beginnt die jährliche Kirchweihdult am Mariahilfplatz. Der Markt ist typisch für München und findet drei mal im Jahr statt. Erleben kann man hier viel. Marktkaufleute und Schausteller bieten auf 22.000 Quadratmetern Fläche ihre Ware an. Wer gerne bummelt, ist hier genau richtig aufgehoben.

Münchner Outdoorsportfestival

Das M-net Münchner Outdoorsportfestival geht in die zweite Runde. Bereits im Oktober 2016 zählte das Sportfestival über 50.000 Besucher. Am Sonntag könnt ihr an Outdoorsport-Aktivitäten im Olympiapark teilnehmen und wir sind uns sicher, dass mit einer Auswahl von über 50 Sportarten für jeden etwas dabei ist. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos hier.

Aktionstag „Dasein für München“

Der Aktionstag findet am Samstag, mit der Eröffnung um 10 Uhr, statt. Städtische Dienstleister stellen sich bis 17 Uhr auf dem Marienplatz den Bürgern vor. Die zwei Bühnen am Marienplatz und in der Neuhauserstraße sorgen für ein Programm aus Musik und Informationen.

Schwabinger Poetry Slam

Wer schon immer mal im Publikum eines Poetry Slams sitzen wollte, hat nun am Samstag und am Sonntag die Gelegenheit dazu. Seit 2012 gibt es den Schwabinger Poetry Slam und seitdem ist er bei den Leuten sehr beliebt. Wo und ab wann das Ganze statt findet und wo ihr euch Tickets besorgen könnt, findet ihr hier.

„Le Club“

Die Kultur Afrikas kennenlernen- Das setzt sich diese Show zum Ziel. Sie will weg von den typischen Klischees und den Leuten zeigen, was der wandelnde Kontinent für Traditionen zu bieten hat. Lasst euch selbst von „Le Club“ überzeugen. Weitere Infos hier.

Münchner Klimaherbst

Das Motto dieser Veranstaltung ist „Klimaschutz – eine Frage der Gerechtigkeit“. Bis zum Ende des Oktobers könnt ihr an Exkursionen, Vorträgen und Diskussionen zum Thema Klimawandel und Klimaschutz teilnehmen. Mehr Infos hier.

SHOWCASE

Unter diesem Titel präsentiert die Bayerische Staatsbibliothek Künstlerbücher. SHOWCASE setzt sich zum Ziel, die Aussagekraft der unterschiedlichen Bücher, zum Ausdruck zu bringen. Schon seit 1915 wird die Ausstellung ausgebaut. Weitere Infos hier.

Es ist soweit! Eröffnungsgala

Nicht vergessen: Das Staatstheater am Gärtnerplatz öffnet am Samstag wieder seine Türen. Seit 2012 war das Theater wegen Sanierungen geschlossen und lädt nun am Wochenende zur Eröffnungsgala mit einem 32-köpfigen Solistenensemble, einem Chor, einer Ballettkompanie, einem Kinderchor und einem Orchester ein. Weitere Infos hier.

© Foto: Maren Bornemann

Münchens erste Häuser

Am Samstag laden fünf Traditionsgeschäfte der Münchner Innenstadt zu Vorführungen, Workshops und einem Kinderprogramm ein. Schaut selbst im Hirmer, Sporthaus Schuster, Kustermann, Bettenrid und Kaut-Bullinger vorbei. Es gibt viel zu entdecken. Weitere Infos hier.

Circus Roncalli

Der berühmte Circus Roncalli feiert seinen 40. Geburtstag. Bis zum 12.November gastiert er in München. Hier ist sowohl für Klein als auch für Groß Spaß vorprogrammiert. Weitere Infos findet ihr hier.