Veranstaltungstipps fürs kommende Wochenende in München

Wer noch nicht weiß, was er dieses Wochenende machen soll, der ist hier genau richtig. Wir haben für Sie eine kleine Auswahl an Veranstaltungen und Attraktionen für das kommende Wochenende in München zusammengestellt.

Das Frühlingsfest startet auf der Theresienwiese

Die „Frühlingswiesn“ startet dieses Jahr am 21. April. Dann heißt es wieder ab ins Bierzelt oder raus an die frische Luft und ins nächste Fahrgeschäft. Auf dem großzügigen Gelände ist sicher für jeden Geschmack etwas dabei. Von Adrenalinpumpen bis zu gemütlichen Spazierfahrten und bunten Karussells für die ganz Kleinen, müsste wirklich für jeden etwas Passendes dabei sein..

Weitere Infos zum Frühlingsfest gibts hier.

Wo: auf der Theresienwiese in München

Wann: 21.04 bis 07.05



Zelte

Eröffnungstag (21.4.): 16 bis 23:15 Uhr

Montag bis Donnerstag: 11 bis 23 Uhr

Freitag (außer Eröffnung): ab 11 bis 23:15 Uhr

Samstag und Sonntag: 11 bis 23 Uhr

Ausschankende gegen 22:30 Uhr

Fahr- und Spielgeschäfte

Montag bis Donnerstag: 12 bis 23 Uhr

Freitag, Samstag und 30.4.: 11 bis 23:30 Uhr

Sonntag/Feiertag: 11 bis 23 Uhr

Kinderfahrgeschäfte, Verkaufsstände und Imbissbuden

Montag bis Donnerstag: 11 bis 23 Uhr

Freitag, Samstag und 30.4.: 11 bis 23:30 Uhr

Erster Samstag (Riesenflohmarkt): 7 bis 23:30 Uhr

Sonntag/Feiertag: 11 bis 23 Uhr

Harley Davidson Streetfood Festival

Wer einen gültigen Motorrad-Führerschein besitzt, kann die Harley-Davidson Bikes am Freitag und Samstag selbst testen: Probefahrten sind direkt vor Ort und ohne Anmeldung möglich. Wichtig: Bitte eigenen Helm mitbringen! Auf dem Gelände von Möbel Höffner gibt es außerdem brandneue Harley-Modelle zu bestaunen. Hungrige Harley-Fans können sich an den Foodtrucks von „Catermeisterei“ und „Ox Grill by Ringlers“ stärken. Es gibt unter anderem pulled-meat Sandwiches (auch vegetarisch), BBQ und Grill-Sandwiches. Für das „American Feeling“ ist natürlich auch gesorgt: Die Band „Hats on!“ sowie die Cancan und Westernshow – Tanzgruppe „Wild West Girls e.V.“ heizen ein.



Wann: Freitag, 21. April 2017 von 10 Uhr bis Samstag, 22. April 2017 um 18Uhr

Wo: Möbel Höffner, Ludwig-Koch-Straße 3, 81249 München

NIGHT of the JUMPs



Die legendäre NIGHT of the JUMPs Tour kommt wieder nach München. Die NIGHT of the JUMPs ist die größte internationale Freestyle Motocross Serie der Welt. In verschiedenen Disziplinen werden dem Publikum sportliche und akrobatische Höchstleistungen geboten, die höchste Konzentration und Kontrolle über die Bikes erfordern. Es gilt das Jugendschutzgesetz: Kinder unter 6 Jahren haben keinen Zutritt zur Veranstaltung, Kinder zwischen 6 und (unter) 14 Jahren nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten. Ab einem Alter von 14 Jahren darf die Veranstaltung auch alleine ohne Erziehungsberechtigte besucht werden.Tickets gibt’s hier.

Wann: Samstag, 22.04.2017, um 19 Uhr

Wo: Olympiahalle, Spiridon-Louis-Ring 21, 80809 München

SattelFest 2017

Das Radsportfestival SattelFest findet dieses Jahr zum zweiten Mal statt. Auf 18.000 Quadratmetern präsentieren rund 100 Aussteller im Olympiapark München zum Auftakt der Radlsaison 2017 die neuesten Räder, das passende Zubehör und die aktuellsten Trends. Hier kann man ausgiebig und unverbindlich Bikes und Zubehör testen und natürlich auch kaufen.Der Bereich Urban Biking stellt neue Trends vor. In der Radsport-Arena finden die Sport-Freaks hochwertige Ausrüstung und die neuesten Räder. Für den richtigen Adrenalinkick sorgt ein Freestyle-Areal. Im Bereich Kids und Newcomer schwingen sich die kleinen Radler in den Sattel. Wer nicht mehr so gut in die Pedale treten kann, ist bei den E-Bikes gut aufgehoben. Weitere Infos gibt’s hier

Wann: Samstag, 22. April 2017 bis Sonntag, 23. April 2017

Wo: Olympiapark München, Spiridon-Louis-Ring 21, 80809 München

Riesenflohmarkt auf der Theresienwiese

© Auch auf der Mini-Wiesn ist einiges los

Das Frühlingsfest beginnt gleich mit einem riesengroßen Event, sprich dem größten Flohmarkt Bayerns. Bis 16 Uhr können sich Schnäppchenjäger bei über 2000 Standln umschauen und ihr ganz individuelles Lieblingsstück finden. Ob kurios, selten oder wertvoll, hier kann man alles finden. Weitere Infos gibt’s hier.

Wann: Samstag, 22.April.2017 von 10 bis 20 Uhr

Sonntag, 23. April von 10 bis 18 Uhr

Wo: Theresienwiese München