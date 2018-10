Veranstaltungstipps fürs Wochenende in München

Der 42km lange Marathon mit Beginn und Ende im Olympiapark führt vorbei an den wichtigsten Sehenswürdigkeiten in München. Erwartet werden etwa 20.000 Teilnehmer, die mit dem Stadtlauf neue Höchstleistungen erreichen wollen. Startschuss ist am Sonntag, den 14. Oktober um 10 Uhr am Coubertinplatz im Olympiapark.