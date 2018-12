Veranstaltungtipps für das Wochenende in München

Wer gerne einmal München wie in historischen Zeiten erkunden möchte, kann dies mit dem Dampfzug tun. Das Bayerische Eisenbahnmuseum bietet diese Sonderfahrten wieder zur Weihnachtszeit an. Jeweils viermal am Samstag und Sonntag starten die Fahrten ab München Ost. Weitere Infos gibt es hier.