Veranstaltunsgtipps fürs Wochenende

Wer gerade jetzt in der kalten Jahreszeit mal so richtig schwitzen will, kann sich am Wochenende in den M-Bädern in die Sauna setzten. Am Freitag gibt es im Schwabinger Nordbad ein ganztägiges Wellnessprogramm mit ganz speziellen Aufgüssen, Gesichtsmasken und einem halbstündlichen Verwöhnprogramm für die Haut. Am Samstag gibt es im Michaelibad eine finnische Mitternachtssauna. Bis 02:00 Uhr nachts kann das warme Außenbecken genutzt werden. Alle zwei Stunden gibt es finnische Aufgüsse durch Abklopfen des Körpers mit Birkenreisig. Beide Veranstaltungen sind kostenlos, es muss lediglich der allgemeine Saunapreis gezahlt werden.