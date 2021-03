Verkauf von Gold – lohnt es sich während der Corona-Pandemie?

Corona hat Börsen und Finanzmärkte fest im Griff. Während dieser Pandemie sind beide für viele Anleger unsicher und keine sichere Geldanlage. Wie das Leben und die Wirtschaft nach der Pandemie weiter geht ist noch ungewiss. Wird sich die Wirtschaft erholen oder stagnieren? Keiner kann dies vorhersagen, denn die Pandemie hat sich weltweit ausgebreitet. Gold hingegen ist immer eine sichere Geldanlage.

Gold verkaufen oder behalten?

Ja sagen Schnellentschlossene und entscheiden sich für den Verkauf. Andere suchen erst nach Informationen, um die Frage zu beantworten, ob sich der Verkauf von Gold jetzt lohnt. Das Pro und Contra fassen wir nachstehend für Sie zusammen.

Macht die Börse auch Kapriolen kann man sich auf den Goldwert immer verlassen. Gold hat aktuell einen sehr hohen Marktwert und wer sich jetzt entschließt sein Gold zu verkaufen bekommt gute Preise. Die Goldankaufstelle München ist der seriöse Partner, wenn es um den Goldverkauf, aktuell bestimmt auch dort eine außergewöhnlich große Nachfrage beim Edelmetallkauf.

Auswirkungen während der Pandemie beim Verkauf von Gold

Was uns die Corona-Krise lehrt ist die Panik der Menschen und deren oft nicht nachvollziehbares Kauf- und Verkaufsverhalten. Hamsterkäufe bei Lebensmitteln, aber auch unüberlegte Verkäufe von Geldanlagen bestimmen das derzeitige Leben. Aktien werden verkauft, die Börsen verzeichnen Verluste. Ob diese Panikverkäufe sinnvoll sind bleibt dahingestellt.

Für alle, die Geld sicher anlegen wollen bieten sich Edelmetalle wie Gold an. Das wussten schon unsere Großväter, denn Gold hat viele Krisen überstanden und war stets der Gewinner! Das liegt daran, dass Goldvorkommen begrenzt und heute sehr selten sind, während Papiergeld nach Gutdünken gedruckt werden kann.

In Gold investieren oder Gold verkaufen?

Die Unsicherheit der Finanzmärkte steigerte sich während der Corona-Pandemie. Mit dieser Unsicherheit kann es sein, dass Anleger ihr Kapital in Gold anlegen, was zur Folge hat, dass der Goldwert steigen wird. Wer über ein Depot verfügt sollte einen Goldanteil von mindestens zehn Prozent haben. Der Dollar schwächelt, was Auswirkungen auf den Goldpreis hat und ausländische Investoren anlockt. Aktuell ist der Goldpreis sehr hoch.

Die Krise hat auch eine andere Seite! Die Probleme, die bei Krisen immer wieder vorkommen, veranlassen viele Menschen ihr Gold zu verkaufen. Bei den aktuellen Goldpreisen ist für den Verkauf von Gold jetzt der richtige Zeitpunkt.

Goldbarren hat nicht jeder, aber Schmuckstücke und andere Gegenstände aus Gold sind in Haushalten gar nicht so selten. Diese Gegenstände werden nicht an der Börse gehandelt, sondern können bei einer seriösen Goldankaufstelle zu Geld gemacht werden. Die Goldankaufstelle in München ist die Adresse für eine seriöse Beratung und fairen Preisen. Die Analyse vom Goldgehalt erfolgt direkt in der Ankaufstelle, der Kunde kann bei diesem Vorgang dabei sein und prüfen, ob sein Vertrauen gerechtfertigt ist. Das ist es in jedem Fall, denn der Verkaufspreis basiert auf den aktuellen Börsenkurs. Der Kunde kann sich Zeit für seine Entscheidung lassen, muss allerdings bedenken, dass sich die Börsenkurse im Minutentakt ändern und damit auch das Angebot.

Geld in Gold anlegen?

Gold ist eine sichere Geldanlage, doch ungeeignet für die Altersvorsorge, denn Gold wird nicht verzinst. Wer in Gold investiert sollte sich die Börsenkurse regelmäßig anschauen und sein Gold zum Höchstpreis verkaufen. Schon während der ersten Corona-Welle stieg der Goldpreis kontinuierlich.

Mensch und Gold – ein Vertrauensverhältnis

Luxus und Gold sind zwei Dinge, die zusammengehören. Das Edelmetall hat bisher jede Krise überwunden und konnte immer, wenn nötig, zu Geld gemacht werden. Gold ist eine Sicherheitswährung.

Pro und Contra

In Zeiten der Krise steigt der Goldpreis. Gold ist eine sichere Geldanlage und dient der finanziellen Absicherung. Schmuck und andere Gegenstände aus Gold kann man immer zu Geld machen und wer das tun will, der hat 2021 die optimale Möglichkeit, Gewinne zu erzielen! Die Goldankaufstelle München ist für diejenigen, die ihr Gold verkaufen wollen, die richtige Adresse.