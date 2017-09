Verkohlte Frauenleiche am Feringasee in Unterföhring entdeckt

Ein Landschaftsgärtner hat am Montag eine grauenhafte Entdeckung gemacht: Am Feringasee in Unterföhring fand er die verkohlte Leiche einer Frau. Die Polizei ermittelt.

Eine verkohlte Frauenleiche ist am späten Montagnachmittag in Ufernähe des Feringasees in Unterföhring (Landkreis München) gefunden worden. «Ein Gewaltverbrechen stehe im Raum», sagte ein Polizeisprecher. Die Mordkommission ermittle.