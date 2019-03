Verletzungsschock und Krise bei der SpVgg Unterhaching

Saisonaus für Stürmer Stephan Hain. Die Spielvereinigung Unterhaching muss in einer sportlich schwierigen Zeit auf Torjäger Stephan Hain verzichten. Der 30-Jährige hat sich am Syndesmoseband verletzt und fällt für den Rest der Spielzeit aus. Damit fehlt den Unterhachingern ihr erfolgreichster Torjäger. Ein Verlust zur ungünstigsten Zeit, denn im Jahr 2019 haben die Münchner Vorstädter erst ein Spiel gewonnen, aber bereits sechs Niederlagen erlitten.

Im Kampf gegen den Abwärtstrend muss die Spielvereinigung Unterhaching auf ihren Top-Torjäger Stephan Hain verzichten. Der Stürmer hatte sich im Spiel gegen die SG Sonnenhof Großaspach einen Schaden am Syndesmoseband zugezogen und wird heute operiert.

„Es ist richtig bitter für uns, dass Stephan für den Rest der Saison ausfällt“, sagt Haching-Trainer Claus Schromm. „Er ist nicht nur als Torjäger, sondern auch als Persönlichkeit extrem wichtig für uns. Für die Operation und die Reha wünschen wir ihm alles Gute.“

Mit 13 Treffern ist Hain der Toptorschütze der SpVgg. Die Hachinger müssen bis zum Saisonende auf den Stürmer verzichten. Dies ergab eine gestrige MRT-Untersuchung.

Seuchenjahr 2019 mit sechs Niederlagen in acht Spielen

Ein Schock für die im Jahr 2019 ohnehin kriselnden Unterhachinger. In acht Spielen holten die Hachinger nur einen Sieg. Sechs Mal gab es Niederlagen und nur ein Spiel endete Unentschieden. Zu wenig für eine Mannschaft die vor der Winterpause als Tabellenfünfter nur zwei Punkte hinter einem Aufstiegsrelegationsplatz stand.

Vom Aufstiegsanwärter gegen die Abstiegsgefahr

Von der Torgefährlichsten Mannschaft sind die Unterhachinger zu einer Torlos-Truppe mutiert. Verbreiteten die Hachinger mit dem Ligabestwert von 42 Toren bis zur Winterpause noch Angst und Schrecken, gelangen nach dem Jahreswechsel ganz drei Treffer. In fünf Spielen blieben die Hachinger ohne eigenen Torerfolg. Mittlerweile sind die Unterhachinger auf den 10. Platz abgerutscht und haben noch acht Punkte Abstand zur Abstiegszone.

Gegen Abstiegskandidat Cottbus aus der Krise

Für einen Stopp oder gar eine Trendwende braucht die Spielvereinigung Unterhaching dringend Punkte. In einem Nachholspiel vom 22. Spieltag ist die selbst schwer abstiegsbedrohte Mannschaft von Energie Cottbus zu Gast im Sportpark Unterhaching. Das Spiel am Mittwoch, um 19 Uhr, soll endlich den ersten Dreipunkteerfolg des Jahres erreicht werden. Bisher gab es lediglich einen Punkt in vier Heimspielen.

Freikarten am Mittwoch in Unterhaching



Sonderaktion für das Spiel SpVgg Unterhaching gegen Energie Cottbus. Alle Schüler, Azubis und Studenten haben freien Eintritt. So soll auch die Kulisse am Mittwochabend einem Spiel der 3. Liga mit dieser Brisanz würdig sein.