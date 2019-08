Ein jeder hat so seinen Vogel, und Falkner Tobias Daser hat gleich sechs davon. In Haging im Landkreis Ebersberg betreibt er eine (…)

Vogelwildes Hobby – Tobias Daser und Kathrin Eichinger haben eine Falknerei in Haging

Am 11.08. kam es gegen 13 Uhr zu einem dramatischen Brand im Erdgeschoss eines Wohnhauses in der Anzinger Straße. Insgesamt waren 14 (…)

Veranstaltungstipps für das kommende Wochenende

Hans-Sachs-Straßenfest Zur Feier des 33. Geburtstages des SUB findet am 10.08. das LGBTQ-Straßenfest in der Hans-Sachs-Straße statt. (…)