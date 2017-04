Gewinnspiel: Wir schicken Sie mit Eurowings durch Europa

Eurowings ist am Flughafen München gelandet: Bereits seit Dezember bietet die Flugline den Verkauf von 32 neuen Günstig-Strecken an. Seit März fliegen auch schon die ersten Flieger quer durch Europa. Die Lufthana-Tochter will Europa Flügel verleihen und davon können Sie jetzt profitieren: Zusammen mit Eurowings verlosen wir von muenchen.tv zwei Flugtickets für einen Europa-Flug nach Ihrer Wahl!



Mit den Günstig-Strecken gibt Qualitäts-Low-Cost-Airline aus dem Lufthansa-Konzern ab März 2017 in Süddeutschland richtig Gas.

Eurowings stationiert in München zum Start des Sommerflugplans gleich vier Jets vom Typ Airbus A320 und bietet fortan eine große Auswahl der attraktivsten Europa-Ziele zum kleinen Preis.

Unter den neuen Flugzielen sind beliebte Feriendestinationen in Italien, Griechenland, Portugal und Spanien (u.a. Ibiza, Palma de Mallorca), aber auch Metropolen wie London, Paris oder Rom. Die neuen Flugstrecken sind ab 29,99 Euro buchbar:

Im Internet unter www.eurowings.com oder über das Callcenter unter Telefon: 0180 6 320 320.

Die Experten wissen: Wer früh bucht, sichert sich Zugriff auf die besten und günstigsten Angebote.

Mit ein bisschen Glück, fliegt Eurowings Sie gratis durch Europa. Zu Gewinnen gibt es zwei Hin- und Rückflüge zu einem Ziel ihrer Wahl.

Es gelten die Teilnahmebedingungen von münchen.tv. Teilnahmeschluss ist am Mittwoch, den 5. April 2016 um 12 Uhr.