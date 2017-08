Vermisst: Polizei sucht diese 14-jährige Münchnerin

Die Münchner Polizei sucht seit Mitte Mai nach einer 14-jährigen Münchnerin. Das Mädchen ist womöglich aus einer Jugendeinrichtung in Regen abgehauen.

Seit dem 16.05.2017 wird sie vermisst. Das 14-jährige Mädchen aus München befand sich zuvor in einer Mädchenschutzstelle in Regen, wo sie wegen ihrer Eigenschaft, sich nicht an die Regeln zu halten, vom Jugendamt untergebracht war. Nach diversen Ermittlungen steht fest: die Münchnerin ist höchstwahrscheinlich abgehauen und dürfte sich mittlerweile wieder im Raum München aufhalten. Erkenntnisse zu ihrem Aufenthaltsort gibt es momentan nicht. Aus diesem Grund bittet die Münchner Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

© Diese Münchnerin wird seit Mitte Mai vermisst. Foto: Polizeipräsidium München

Zeugenaufruf

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, wo sich die 14-Jährige aufhält, bzw. wo sie gesehen wurde, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 14, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.