Vermisst: Wer hat den 8-jährigen Faisal gesehen?

Seit Anfang Mai 2017 wird der 8-jährige Faisal Guni aus Tansania vermisst. Die Polizei vermutet, dass er von seinem Vater entführt wurde.

Der Junge wohnt eigentlich bei seiner Mutter in Wasserburg am Inn. Am Wochenende des 6. und 7. Mai 2017 war der 8-Jährige bei seinem Vater Abubakari Guni in Gilching (Landkreis Starnberg). Die beiden wurden dort am 9. Mai zuletzt gesehen und sind seitdem verschwunden.

Die Staatsanwaltschaft und die Polizei ermitteln gegen den 35-jährigen Vater wegen Entziehung Minderjähriger, es wurde bereits ein Haftbefehl erlassen. Allerdings brachten die bisherigen Fahndungsmaßnahmen keinen Erfolg.

© Vermisst: Wer hat Abubakari Guni und seinen Sohn Faisal gesehen?

Zeugenaufruf

Wie die Polizei mitteilte, ist es möglich, dass sich Vater und Sohn noch im Großraum München aufhalten. Wer sachdienliche Hinweise liefern kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Wasserburg am Inn zu wenden (Tel. 08071 91770) oder an die Polizeiinspektion Germering (089 8941570) oder an jede andere Polizeidienststelle.

