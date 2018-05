Vermisste Jugendliche wieder aufgetaucht

12-Jährige und 16-Jähriger wieder in Obhut

Die seit vergangenen Sonntag vermissten minderjährigen Bewohner einer Heilpädagogisch-therapeutischen Einrichtung in Neuburg/Donau, ein 12-jähriges Mädchen und ein 16-jähriger Junge, sind wieder in der Obhut von Betreuungspersonen.

Beide wurden heute Morgen gegen 03.00 Uhr in Pfaffenhofen von einer Polizeistreife in Gewahrsam genommen. Ein Anwohner hatte diese verständigt, nachdem das Pärchen an seinem Wohnanwesen geklingelt und nach einer Übernachtungsmöglichkeit gefragt hatte.