Weil er schwul ist: Münchner brutal verprügelt!

Eine unfassbare Tat erschüttert seit dem Wochenende ganz München. Gregor P. wurde Opfer einer homophoben Attacke. Und das in einer Stadt, die sich gerne liberale, offene und Weltstadt mit Herz präsentiert.

In der vergangenen Nacht 12/13.Maigegen 1 Uhr ist ein Freund an der Ecke Müllerstr. / Theklarstr. gleich beim Prosecco… Posted by Daniel Grøth on Samstag, 13. Mai 2017

Glockenbachviertel– Er hat mit seinen Freunden seinen 30. Geburtstag im Glockenbachviertel gefeiert. Kurz vor ein Uhr zog die Gruppe weiter zur Prosecco-Bar an der Thekla-, Ecke Müllerstraße. Wie die tz berichtet, seien den Feiernden schon da eine Gruppe von drei jungen Männern verfolgt worden. Dann passierte wohl alles ganz schnell. Gregor P. wurde homophob Beleidigt und mit der Faust brutal ins Gesicht geschlagen. Der Münchner stürzte und prallte gegen einen Stromverteilerkasten. Freunde und Passanten kamen ihm sofort zu Hilfe, konnten aber nicht mehr verhindern, dass P. schwere Verletzungen davontrug.

In der Klinik musste die Platzwunde am Auge genäht werden. Der Bereich unterhalb des Auges wurde zertrümmert und deformiert. In einer aufwendigen Operation muss der zertrümmerte Bereich wieder hergestellt werden.

Die drei Männer, die den 30-Jährigen angegriffen haben, sind schon früher an dem Abend negativ aufgefallen. Am schwulen Kulturzentrum Sub bepöbelten und beleidigten sie die Gäste . Ein Freund Gregors postete am Tag nach dem Angriff ein Foto der Verletzung auf Facebook. Dieser Post wurde bis heute Morgen mehr als 6000 Mal geteilt. Der Post richtet sich vor allem auch an mögliche Zeugen, die sich dringend bei der Polizei melden sollen.

Gregor P. hat Anzeige erstattet. Der Haupttäter ist jung, etwa 1,85 Meter groß mit blonden, mittellangen Haaren. Er sprach akzentfrei Deutsch. Die Polizei sucht Zeugen unter Telefon 089-29100.

brc