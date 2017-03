Versuchte Vergewaltigung an einer Joggerin

Eine 24-Jährige ist am Wochenende auf dem Nachhauseweg von einem unbekannten Mann angesprochen, bedrängt und dann vergewaltigt worden. (…)

Am frühen Sonntagmorgen, 19. März 2017, brachten zwei bislang unbekannte Täter eine junge Frau zu Fall, die in Garmisch-Partenkirchen (…)

In letzter Zeit kam es vermehrt zu sogenannten Trickdiebstählen in München. Meist waren ältere Personen Ziel der Diebe. Oft unter (…)

Eine Frau konnte am Sonntag einem Exhibitionisten entkommen, als sie spät abends zu Fuß unterwegs war. (…)

Abschlussbericht zum Amoklauf in München vorgestellt

Die Ermittlungen zum Amoklauf des 18-jährigen David S. am 22. Juli 2016 in München sind nun offiziell abgeschlossen. In einer (…)