Versuchter Messermord an Haustür

Versuchter Mord am Montagmittag in Zamdorf. Ein Mann klingelte an einer Haustür und stach mit einem Messer auf den Bewohner ein.

Gegen 12:40 Uhr klingelte ein Unbekannter an der Haustür eines 57-jährigen Münchners und forderte diesen nach dem Öffnen auf, zurück in seine Wohnung zu gehen. Nachdem sich der 57-Jährige weigerte, zog der Unbekannte ein Messer und stach auf den Münchner ein. Dem Opfer gelang es trotz erlittener Stich- und Schnittverletzungen, dem unbekannten Mann das Messer zu entwinden, woraufhin dieser flüchtete.

Das 57-jährige Opfer erlitt Schnittverletzungen an beiden Händen und Stichverletzungen im Oberkörperbereich. Er wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolgreich: Ein 33-jähriger Münchner mit kosovarischer Staatsangehörigkeit konnte als Tatverdächtiger festgenommen werden.

Dieser zeigte Verhaltens-Auffälligkeiten, sodass die der Staatsanwaltschaft München I bereits eine vorläufige psychiatrische Begutachtung in Auftrag gegeben hat. Der zuständige sachverständige Psychiater sieht Anhaltspunkte für das Vorliegen einer psychischen Erkrankung.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kennen sich der 57-Jährige und der Tatverdächtige nicht.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft München I erließ der zuständige Ermittlungsrichter am Dienstag einen Unterbringungsbefehl wegen versuchten Mordes.