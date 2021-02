Vertragsverlängerung – Löwen-Kultstürmer Sascha Mölders bleibt ein weiteres Jahr beim TSV 1860 München

Mölders trägt seit der Saison 2015/16 das Trikot der Giesinger. Auch nach dem Zweitliga-Abstieg und dem Absturz in die Regionalliga Bayern blieb der bullige Angreifer beim Traditionsklub und trug unter anderem durch 19 Tore in der Spielzeit 2017/18 zum Aufstieg in die 3. Liga bei. Dort war der ehemalige Bundesliga-Stürmer (103 Partien für den FC Augsburg) gesetzt und markierte in 93 Spielen 36 Tore (21 Vorlagen).