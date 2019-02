Von der Modestudentin zur Fashion-Ikone: Die Karriere der Tiffany Hsu

Die erfolgreiche Webseite von Tiffany Hsu gilt als eine der führenden Luxus-Verkaufsplattformen im E-Commerce. Das Münchner Unternehmen, das seit 2014 zum US-Konzern Neiman Marcus Group gehört, kooperiert mit Luxusmarken wie Chloé, Prada oder Off-White. Die auf der Online-Plattform präsentierte Mode ist genauso exquisit wie die Frau, die für ihren Einkauf verantwortlich ist.

Tiffany Hsu ist die Chefeinkäuferin des Unternehmens. Sie agiert jedoch keineswegs nur hinter den Kulissen, sondern steht mit ihrem außergewöhnlichen Kleidungsstil selbst im Rampenlicht. Ihre Outfits postet sie regelmäßig auf ihrem Instagram-Account, der mittlerweile eine Vielzahl von Followern hat. Sie war eine der ersten, die wieder Kleider über Jeanshosen trug. Ihre Vorliebe für Übergrößen und Ausschnitte verleiht ihrem Stil eine gewisse Extravaganz, die bei ihren Fans gut ankommt. Wer aber ist die Frau hinter dem erfolgreichem Unternehmen?

Die in Taiwan geborene Tiffany Hsu wusste schon früh, dass ihr Weg in die Modewelt führen wird. Bereits als Teenager bewunderte sie die extravaganten Kreationen des britischen Designers John Galliano. Als Fünfzehnjährige ging sie freiwillig in dasselbe englische Internat, das auch Galliano besucht hatte. Sie wollte denselben Weg einschlagen wie ihr modisches Vorbild und später als Designerin arbeiten. An der Londoner Kunstakademie Central Saint-Martins studierte sie Modedesign. Die junge Frau ist ehrgeizig, doch ihre Karriere schlägt schließlich eine etwas andere Richtung ein. Ohne Verkaufserfahrung oder ökonomische Kenntnisse stieg sie 2015 bei Mytheresa.com als Einkaufsmanagerin ein. Das nötige Know-How erlernte sie im Selbststudium und durch praktische Erfahrungen. Als ambitionierte Quereinsteigerin veränderte Tiffany Hsu das Profil der E-Commerce-Plattform grundlegend und machte sie zu einem der erfolgreichsten Online-Luxus-Retailer. Sie verstärkte das Team und erweiterte das Angebot um exklusive Kollektionen und Designerstücke.

Im Oktober 2017 erlangte sie eine weitere Stufe auf der Karriereleiter. Sie wurde zur Chefeinkäuferin des Unternehmens. Ihr Büro befindet sich in London, den Großteil des Jahres aber ist sie geschäftlich unterwegs, um auf internationalen Messen oder Fashion Shows neue Kollektionen einzukaufen. Über 250 Marken sind inzwischen auf der Plattform vertreten, an vorderster Front jeweils die begehrtesten Designer-Artikel der Saison.

Hsu liebt es, ihre Kunden mit neuen Entdeckungen zu überraschen. Sie ist stets auf der Suche nach dem Besonderen, Produkten, die inspirieren und dabei durchaus auch ungewöhnlich sein dürfen. Viele Artikel entdeckt Hsu daher mittlerweile auch auf Instagram, einer sozialen Plattform, auf der sich besonders kleinere, unbekanntere Designer tummeln. Die Marken Ganni und Nanushka gehören zu ihren bekannteren Instagram-Entdeckungen.

Der Erfolg von der Luxus Verkaufsplattform verdankt sich aber auch dem allgemeinen Aufschwung im E-Commerce, der in den letzten Jahren steigende Umsätze in Milliardenhöhe erwirtschaften konnte. Dabei setzen E-Commerce-Verkaufsplattformen im Bereich Mode besondere Maßstäbe. Hier sind es vor allem die sogenannten Aggregatoren, die mehrere tausend Marken, Händler und Webshops aus allen Preissegmenten in einem durchsuchbaren Online-Shop vereinen. Kunden können an einem Ort bequem nach dem Lieblingsstück suchen, ohne sich mühsam durch mehrere Webseiten zu klicken. ASOS und Lyst gehören zu den führenden E-Commerce-Webseiten, die das Sortiment von zahlreichen Einzelhändlern, Marken oder Shops auf einer Plattform versammeln und Millionen von Käufern per Suchfunktion zur Verfügung stellen. Lyst verfügte bereits 2010 über den ersten universellen Einkaufswagen im Modebereich, von dem aus Kunden über ein einheitliches Bezahlsystem Waren aus unterschiedlichen Shops einkaufen konnten. Inzwischen hat das Unternehmen über 12.000 Designer und Shops auf seiner Plattform vereint, darunter international begehrte Marken wie Valentino, Harrods oder Alexander McQueen.

Die Strategie, die Tiffany Hsu verfolgt ist ein herausragendes Beispiel für die Erfolgspotenziale und Zukunftschancen des E-Commerce. Vor allem durch die enge Verknüpfung des Online-Handels mit den sozialen Medien, die als Verkaufs- aber auch Empfehlungsinstrument dienen, schlägt Hsu eine zukunftsweisende Richtung ein. Sie besetzt damit zweifellos eine Vorreiterrolle, der inzwischen viele weitere Plattformen folgen.