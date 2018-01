Warmes Wetter in Bayern – so lange hält die Sonne noch an

Auf milde Temperaturen und Sonne dürfen sich am Mittwoch die Menschen in weiten Teilen Bayerns freuen. Grund sind südliche Luftströmungen, die über den Freistaat hinwegziehen.

An den Alpen wird es schon am Morgen sonnig, sonst ist es zunächst noch wechselnd bewölkt. In Donaunähe hält sich Nebel und Hochnebel. Im Tagesverlauf nehmen die Sonnenanteile laut Deutschem Wetterdienst dann von Süden her zu. Am Alpenrand und am Untermain werden bis zu zehn Grad erreicht, an der Donau bis zu fünf Grad.

Zum Wochenende hin wird das Wetter dann schlechter. Schon am Donnerstag soll es verbreitet grau und trüb werden, nur im nordwestlichen Franken kommt am Nachmittag kurz mal die Sonne hervor. Von Freitag an wird es voraussichtlich dicht bewölkt, im Süden fällt immer wieder leichter Regen. Die Temperaturen gehen auf maximal zwei bis sechs Grad zurück.

