Warnstreik der Deutschen Bahn sorgt für bundesweites Verkehrschaos

Der Warnstreik sorgte auch auf den Straßen für Chaos. In München kam es zu langen Staus auf allen Autobahnen und Zubringerstraßen. Laut ADAC gab es in Bayern insgesamt knapp 100 Kilometer Stau. In NRW waren es sogar 450 Kilometer.

Auch im Regionalverkehr ist bundesweit erheblich eingeschränkt. In Bayern kam es bei der Bayerischen Oberlandbahn (BOB), der Bayerischen Regiobahn (BRB) sowie beim Meridian zu Zugausfällen und Verspätungen.

Der Streik hat auch in München den Zug- und Bahnverkehr zum Erliegen gebracht: Auf der Münchner Stammstrecke verkehren lediglich drei Ersatzzüge zwischen Pasing und Ostbahnhof. Der S-Bahn-Verkehr zum Flughafen und nahezu der aller weiteren Linien, wurde komplett eingestellt, so die Deutsche Bahn.

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) will im Tarifkonflikt mit der Bahn ihre Forderungen durchsetzten, indem am Montagmorgen ein deutschlandweiter Streik der DB-Mitarbeiter startete.

Der bundesweite Warnstreik der Deutschen Bahn hat auch den Zugverkehr in Bayern und München lahm gelegt sowie für lange Staus auf den Straßen gesorgt. Im Münchner S-Bahn-Netz wurden nur vereinzelt Züge eingesetzt. Seit 9:00 Uhr verkehren wieder erste Wagen.

Das könnte Sie auch interessieren

Warnstreik der Deutschen Bahn: Auswirkungen lange auf Schienen und Straßen spürbar

Im Zuge des Tarifkonfliktes mit der Deutschen Bahn hatte die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) die Konzernmitglieder (…)

Bahn investiert über eine Milliarde Euro in Bayerns Schienennetz

Mehr als eine Milliarde Euro will die Deutsche Bahn in diesem Jahr in die Modernisierung und Instandhaltung des Schienennetzes sowie (…)

Stammstrecke: Sperrung und Einschränkungen am kommenden Wochenende

Am kommenden Wochenende wird die Münchner S-Bahn-Stammstrecke vollständig gesperrt. Grund sind Vorarbeiten für den Bau der zweiten (…)

Deutsche Bahn investiert in Bayern 500 Millionen Euro in neue Züge

Die Deutsche Bahn will in Bayern mit millionenschweren Investitionen in neue Züge und einem Ausbau des Streckennetzes bei ihren Kunden (…)

Fledermaus-Tunnel & Co. – Die schlimmsten Steuerverschwendungen Bayerns

Eine sinnlose Brücke, eine Unterführung für Tiere und fatale Finanzgeschäfte: Der Bund der Steuerzahler hat in seinem Schwarzbuch (…)

Pelikan wird weiterhin gesucht: Auch Feuerwehr scheitert

Seit Tagen treibt sich in und um München ein Pelikan herum, der aus einem Zoo in Österreich entflogen ist. Am Montagabend sei das Tier (…)