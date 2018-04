Warnstreik in Münchner Kitas geht weiter

Geplant sind Streiks am Dienstag den 10. April. Es ist derzeit allerdings nicht bekannt, welche städtischen Kinderkrippen, Kindergärten, Häuser für Kinder, Horte oder Tagesheime bestreikt werden. Die Leitungen der städtischen Kindertageseinrichtungen werden die Eltern aber im Vorfeld – soweit bekannt – über geplante Schließungen oder Einschränkungen im Betrieb informieren.

Das könnte Sie auch interessieren

Streik in Kitas & Co: Was Münchner jetzt wissen müssen

In ganz Bayern ruft die Gewerkschaft Verdi am Donnerstag Mitarbeiter im öffentlichen Dienst zu ganztägigen Warnstreiks auf. In München (…)

Kind versteckt sich im Schrank – und löst Polizeieinsatz aus

Einem Großvater in Kleinhadern ist am Donnerstag wahrscheinlich das Herz in die Hose gerutscht: Als er seine Enkelin von der Kita (…)

Warnstreiks bei der Post auch in Bayern

Rund 500 Beschäftigte der Post haben sich am Donnerstag auch in Bayern an Warnstreiks beteiligt. Nach drei ergebnislosen Tarifrunden (…)

Warnstreik bei Autobauern – Produktion bei BMW und Audi steht still

Im Tarifstreit in der bayerischen Metall- und Elektroindustrie haben am Freitagmorgen ganztägige Warnstreiks bei den Autobauern (…)

vbm: Klage gegen 24-Stunden-Streiks der IG Metall eingereicht

Der vbm – Verband der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie e. V. hat heute beim Arbeitsgericht München Klage auf Unterlassung und (…)

IG Metall zieht die Schraube im Tarifstreit weiter an

München – Mit Warnstreiks in 48 Unternehmen will die IG Metall in Bayern den Druck im Tarifkampf am Mittwoch erhöhen. Regionale (…)