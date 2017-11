Fünf Gründe, warum wir uns auf den Winter freuen

Trotz der Kälte, lädt der Winter zu vielen spannenden aber auch gemütlichen Aktionen ein. Es gibt einige Gründe, weshalb wir uns auf die Weihnachtszeit samt Schnee und Minustemperaturen freuen.

1. Christkindlmärkte

Bei rieselndem Schnee über die Münchner Christkindlmärkte schlendern, Glühwein trinken und sich mit Leckereien den Bauch vollschlagen – genau aus diesem Grund, freuen wir uns auf den Winter. Noch gemütlicher und romantischer wird es, wenn der Schnee unter den Schuhen knirscht und weiße Flocken vom Himmel fallen. Da kann man dann tatsächlich von einem Wintermärchen sprechen. Münchens schönste Christkindlmärkte findet ihr hier.

© Foto Weihnachtsmarkt Schloss Blutenburg

2. Freizeitspaß am Rodelhügel

In Stadtparks und Grünanlagen kann man bei liegendem Schnee im Winter wieder einmal richtig Kind sein und die Hügel mit dem Schlitten herunterrutschen. Der beliebteste Rodelhügel in München ist der Olympiaberg. Dort können Profirodler am großen Berg steile Abfahrten herunterrasen. Die besten Rodelhügel in München findet ihr hier.

3. Schlittschuhlaufen auf dem Schlosskanal

Wenn die Temperaturen weitgehend unter null liegen, können wir uns auf jeden Fall auf eins freuen: Der Nymphenburger Schlosskanal lädt wieder zum Schlittschuhlaufen ein. Und tatsächlich ist Eislaufen auf dem Schlosskanal schöner als in Eisstadien. Die Leute vergnügen sich nicht nur beim Schlittschuhlaufen sondern auch beim Eisstockschießen auf dem gefrorenen Kanal.

4. Polarwelt im Tierpark Hellabrunn

Auch das Winterparadies im Tierpark Hellabrunn hat im Winter seinen besonderen Zauber. Vor allem, wenn der erste Schnee fällt und man tatsächlich von einer Winterlandschaft sprechen kann. Nach den zweijährigen Renovierungsarbeiten der Polarwelt kamen im September ein Schneehase, ein Polarfuchs und eine Schneeeule neu dazu. Weitere Infos hier.

Eisbär, Löwe und Co. in der Polarwelt im Tierpark Hellabrunn:

© Marc Müller - Tierpark Hellabrunn © Der Löwe Max - Foto: Marc Müller - Tierpark Hellabrunn © Marc Müller - Tierpark Hellabrunn

5. Skifahren

Die Winterzeit bedeutet zugleich Zeit zum Skifahren. Ob mit der Familie oder mit Freunden, gerade die Münchner lieben den Winter, allein wegen der Skisaison. Und das beste daran: Für uns Münchner sind die Berge zum Greifen nahe. Die schönsten Skigebiete rund um München findet ihr hier.