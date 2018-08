Was man auf der Wiesn lieber nicht tun sollte: Oktoberfest No-Gos

Dieses Phänomen findet man in jedem Bierzelt auf der Wiesn. Jemand stellt sich mit einer frisch bestellten Maß Bier auf einen der Tische und animiert die umsitzenden Leute. Die Aufmerksamkeit ist ihm/ihr gewiss. Dann geht es los. Man setzt an und versucht, die Maß in einem Zug zu leeren. Wenn es gelingt, applaudieren die Leute anerkennend und feiern, doch wenn es misslingt, wird man ausgebuht und mit Verachtung gestraft. Es ist so oder so keine gute Idee, seine Maß zu exen. Erstens ist dies verboten und zweitens gibt es nur sehr wenige Menschen, die diese Druckbetankung unbeschadet überstehen.