Was tun am Wochenende? Veranstaltungen in und um München

Theater, Zirkus und ganz besondere Märkte: Auch dieses Wochenende finden in München wieder tolle Veranstaltungen statt.. Die Highlights haben wir für euch zusammengestellt.

IMPROVEMBER

© Foto: Improvember

Die Münchner Impro-Theater-Szene feiert sich dieses Wochenende zum zweiten Mal. Dazu seid auch ihr herzlich eingeladen. In acht Shows, die unterschiedlicher nicht sein könnten, zeigen die Darstellerinnen und Darsteller, was sie auf dem Kasten haben. Improvisationstheater steht dabei für eine große Wundertüte voller Überraschungen. Das volle Programm findet ihr hier.

LILALU-HERBSTFERIENPROGRAMM

© Foto: Andreas Heddergott

Träumen ihre Kinder vom Zirkus? Kein Wunder! Denn die erstaunliche Welt, die sich im Zirkuszelt eröffnet, lässt nicht nur Kinderherzen höher schlagen. Das Workshop-Projekt „Lilalu“ ermöglicht den Kleinen mal selbst in der Manege zu stehen. Am ganzen Wochenende finden an zwei Orten in München Akrobatik- und Tanzworkshops statt. Tickets gibt es hier.

MARKT DER SINNE

© Foto: Christina Karagiannis

Die Praterinsel wird dieses Wochenende wieder zur Heimat eines der schönsten Ereignisse des Jahres: Der „Markt der Sinne“ mit seinen rund 90 Ausstellern lädt zum Shoppen, Schmausen und Basteln ein. Von Marmelade bis Schmuck, von Kleidung bis Keramik – hier findet ihr alles, was das Herz begehrt. Und vielleicht ist auch schon das ein oder andere Weihnachtsgeschenk für die Liebsten dabei. Alle Infos gibt es hier.

SPIELART THEATERFESTIVAL

© Foto: Magda Hueckel

Bis zum 11. November stehen im Rahmen des Spielart Theaterfestivals noch Schauspielerinnen und Schauspieler auf den „Brettern, die die Welt bedeuten“. Bereits zum 12. Mal gibt es deshalb in diversen Bühnen der Stadt kleine und große Kunst zu bestaunen. Theaterbegeisterte können sich hier vom vielfältigen Programm mitreißen lassen und unvergessliche Abende verbringen.

HALL OF TASTE

© Foto des Nachtflohmarkts München

Am Freitag um 17 Uhr öffnet die „Hall of Taste“ im Pressehaus in der Bayerstraße (Paul-Heyse-Straße 2-4) wieder ihre Pforten. Bis in die Nacht hinein gibt es dort nicht nur diverse Köstlichkeiten, sondern bei Livemusik auch noch die Möglichkeit, die angefutterten Kalorien wieder wegzutanzen.

LICHTWOCHE

© Guerilla Lighting

Ganze acht Tage wird München in unterschiedlichen Farben leuchten. 40 Programmpunkte stellen hier Licht in all seinen Facetten dar. Gezeigt wird das riesiege Einsatzspektrum von Licht als Gestaltungsmedium. Dabei wird den Besuchern einiges geboten: Besichtigungen, Führungen, Vorträge, Workshops und Licht-Performances. Und das Gute daran: Fast alle Programmpunkte sind kostenlos. Weitere Infos hier.

CIRCUS RONCALLI

© Foto: Circus Roncalli GmbH 2013

Auch dieses Wochenende ist der Circus Roncalli mit seinem Jubiläumsprogramm in der Stadt. Und ein Abend dort ist etwas ganz Besonderes für Jung und Alt. Noch bis zum 12. November habt ihr hier in München die Möglichkeit, das spektakuläre Programm live und hautnah zu erleben. Tickets dafür gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen und online.

Weitere Freizeit-Tipps, wie die schönsten Hallenbäder, Sehenswürdigkeiten und Co. gibts auch auf unserer Freizeit-Seite.