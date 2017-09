Zwei Tote auf Wasserburger Landstraße: Feuerwehr spricht von Horror-Unfall

Schrecklicher Unfall am Samstagabend auf der Wasserburger Landstraße: Ein 60-Jähriger ist dort an einer Ampel mit seinem PKW ungebremst in ein anderes Auto gefahren. Zwei Personen sind dabei gestorben. Ärzte kämpfen im Krankenhaus um das Leben eines dritten schwerstverletzten Mannes.

Wie die Münchner Polizei uns auf Nachfrage bestätigte, kam es am Samstagabend zu einem tödlichen Verkehrsunfall in der Wasserburger Landstraße. Eine Pressemitteilung der Berufsfeuerwehr München am Sonntagmorgen macht das Ausmaß deutlich. Demnach prallte an der Kreuzung Wasserburger Landstraße und Jagdhornstraße ein BMW X5 auf das Heck eines Opel Corsa auf. Dabei wurden drei der vier Insassen des Opel in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Durch die große Wucht des Aufpralls begann das Fahrzeug zu brennen. Mit mehreren Feuerlöschern löschten Passanten das brennende Fahrzeug. Ein Fahrzeuginsasse konnte von Passanten aus dem Fahrzeug gezogen werden.

© Foto der Berufsfeuerwehr München

Die Ersthelfer begannen sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Nach dem Eingang der dramatischen Notfallmeldung wurde von der Integrierten Leitstelle ein Großaufgebot an Rettungskräften zur Einsatzstelle alarmiert. Da die Mitglieder der Abteilung Waldtrudering der Freiwilligen Feuerwehr München in 200 Meter Entfernung noch im Gerätehaus waren, trafen diese bereits nach wenigen Minuten an der Einsatzstelle ein. Den Kräften bot sich ein Schreckensszenario an der Unfallstelle.

© Foto der Berufsfeuerwehr München

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr, die Notarztteams und der Rettungsdienstkräfte begannen mit den ersten Rettungsmaßnahmen. Die Person die bereits von Ersthelfen reanimiert wurde, transportierten die Einsatzkräfte unter laufenden Wiederbelebungsmaßnahmen in den Schockraum einer Münchner Klinik. Es wurde zwei weitere Person aus dem Fahrzeug geschnitten und nach einer medizinischen Erstversorgung mit schwersten Verletzungen in Münchner Kliniken transportiert. Eine Person davon schwebt noch immer in Lebensgefahr. Für eine Fahrzeuginsassin kam bereits an der Unfallstelle jede Hilfe zu spät. Eine weitere Person verstarb in der Klinik. Der Fahrer des BMW wurde ebenfalls vom Rettungsdienst versorgt. Der Kreuzungsbereich wurde bis spät in die Nacht komplett zur Unfallaufnahme gesperrt. Dabei wurde auch ein Sichtschutzzaun errichtet.

© Foto der Berufsfeuerwehr München

Nach Abschluss der Unfallaufnahme vor Ort, mussten Kräfte der Feuerwehr die noch im Fahrzeug eingeklemmte, tote Frau bergen. Im Laufe des Einsatzes wurde ein Feuerwehrmann angefahren und leicht verletzt. Zwei weitere Feuerwehrmänner bekamen ebenfalls gesundheitliche Probleme. Einer der Feuerwehrleute wurde zur Abklärung in ein Krankenhaus transportiert. Zur Betreuung der Passanten und Ersthelfer wurde das Kriseninterventionsteam zur Einsatzstelle gerufen. Da der Einsatz auch für die Rettungskräfte äußerst belastend war, wurde sofort eine Einsatznachbesprechung im Gerätehaus der Abteilung Waldtrudering durchgeführt.

2 Tote bei schwerem Verkehrsunfall in der Wasserburger Landstraße in #München am Samstag abend gegen 19:45. Teilt #Polizei so eben mit. — münchen.tv Polizei (@muctvpolizei) 16. September 2017

Ein 29-Jähriger Franzose, sowie eine 36-Jähriger kamen ums Leben. Im Krankenhaus kämpfen Ärzte noch um das Leben eines weiteren 29-Jährigen Franzosen, so ein Polizeisprecher. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt. eine 68-jährige trug schwere Verletzungen davon. Die Straße musste für rund acht Stunden gesperrt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf über 30.000 Euro.

Personen, die als Ersthelfer oder Augenzeugen am Unfallort waren und Hilfe zur Verarbeitung des Erlebten benötigen, sollen sich bitte bei Kriseninterventionsteam unter der Telefon-Nr. 089/74363105 melden.