wee Island im Olympiapark: Auf Goldgräber-Mission gehen, Gutes tun & Münchner Handel stärken

Ab dem 2. Juni steht im Olympiapark in München Deutschlands größter Sandberg und lädt zur Goldgräber-Mission. Außerdem erwartet die Besucher auf „Wee Island“ ein Kinderland, eine Chill Area, lecker Essen und jede Menge Spaß, bei dem man sogar noch etwas Gutes tun und den lokalen Handel stärken kann.

Vom 2. Juni bis zum 3. Juli 2018 kommen Goldgräber auf „Wee Island“ voll auf ihre Kosten. Auf dem extra errichteten Eventgelände gibt es nämlich neben lecker Essen, einem DJ Turm mit Party-Event, einer Chill Area und einem Kinderland auch Deutschlands größten Sandberg in dem jedermann auf Schatzsuche gehen kann. Unter 2.500 Tonnen Sand sind täglich Goldbarren und mit Einkaufsguthaben aufgeladene weeCards im Wert von ca. 5.000 Euro versteckt. Der Eintritt für den sogenannten Klondike kostet 10,00 Euro, die einer karitativen Einrichtung in München zu Gute kommen. Die Zeit für alle Goldgräber, ihren Claim abzustecken, nach Gold zu buddeln und fündig zu werden beträgt dabei 30 Minuten. Der Zugang zum gesamten Eventgelände ist kostenlos, wenn man eine weeCard besitzt, die direkt vor Ort kostenlos erhältlich ist.

Was ist Wee, bzw. was sind WeeCards?

Wee ist eine Shopping-Gemeinschaft, die sich on- und offline vernetzt, den lokalen Handel stärken und das Rabatt-System revolutionieren will. Kunden haben dabei die Möglichkeit, mit einer Karte oder App Guthaben in Form von Wee (1 Wee ist 1 €) zu sammeln und sich dieses Guthaben von Partnerbanken bar auf sein Bankkonto auszahlen oder beim nächsten Einkauf verrechnen zu lassen. Mehr Infos dazu auch hier.