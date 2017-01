Weil seine Fans Pyrotechnik entzündet haben, muss der FC Bayern München eine Geldstrafe in Höhe von 15.000 Euro bezahlen.

Dies urteilte das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Dienstag in Frankfurt/Main. Bayern-Anhänger hatten bei den Bundesliga-Spielen bei Eintracht Frankfurt am 15. Oktober sowie beim SV Darmstadt 98 am 18. Dezember gezündelt. Der Tabellenführer hat dem Urteil zugestimmt, es ist somit rechtskräftig.

dpa