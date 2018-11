Weihnachtsgeschenke made in Munich

In der Bierstadt München wird auch Hochprozentiges produziert. Bei den Munich Distillers gibt es beispielsweise den Monaco Vodka, hergestellt nach Reinheitsgebot mit Wasser, Weizen und Hopfen. Oder wie wäre es mit einem Gin der THE DUKE Destillerie? Drei verschiedene Varianten sind hier erhältlich. Etwas ganz besonderes ist auch The Illusionist, ein blauer Gin, der sich zusammen mit Tonic Water rosa verfärbt. Hergestellt wird er im Glockenbachviertel von zwei jungen Münchnern.